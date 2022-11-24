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24 ноября, 20:43

Германия не вняла просьбам Польши дать Украине системы ПРО

Spiegel: ФРГ отказала Польше в просьбе разместить системы ПРО на Украине

Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт отказала в просьбе польским властям разместить обещанные Варшаве системы противоракетной обороны (ПРО) Patriot не в Польше, а на западе Украины. Об этом пишет Spiegel.

Как отметила Ламбрехт, комплексы Patriot являются частью общей системы воздушной обороны НАТО.

"Прежде чем использовать их за пределами территории Альянса, нужны обсуждения в рамках НАТО", — пояснила глава Минобороны ФРГ.

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Ранее Лайф сообщал, что после падения на территории Польши украинской ракеты С-300 Германия предложила отправить Варшаве систему ПВО Patriot. Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт считает, что система противовоздушной обороны поможет полякам обеспечить безопасность воздушного пространства страны.

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ТАСС / АР / Shizuo Kambayashi

Юлия Коновалова

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