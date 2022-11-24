В Киеве электроэнергию будут включать на два-три часа

В Киеве свет будут давать на два-три часа в сутки, пока атомные и тепловые электростанции не усилят объёмы производства электроэнергии. Об этом сообщил исполнительный директор энергокомпании ДТЭК Дмитрий Сахарук.

"Мы запитали в Киеве всю критическую инфраструктуру. Будем по чуть-чуть переключать, по два-три часа давать свет, пока не будет увеличен объём энергии, поступающей в Киев", — сказал он.

Сахарук подтвердил информацию городской военной администрации украинской столицы, где ранее заявили об отсутствии электроснабжения у 70% жилого фонда Киева.