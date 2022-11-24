В Киеве электроэнергию будут включать на два-три часа
В энергокомпании ДТЭК сообщили, что электроэнергию в Киеве будут включать на два-три часа
В Киеве свет будут давать на два-три часа в сутки, пока атомные и тепловые электростанции не усилят объёмы производства электроэнергии. Об этом сообщил исполнительный директор энергокомпании ДТЭК Дмитрий Сахарук.
"Мы запитали в Киеве всю критическую инфраструктуру. Будем по чуть-чуть переключать, по два-три часа давать свет, пока не будет увеличен объём энергии, поступающей в Киев", — сказал он.
Сахарук подтвердил информацию городской военной администрации украинской столицы, где ранее заявили об отсутствии электроснабжения у 70% жилого фонда Киева.
"Где-то 30% населения имеет сейчас электроснабжение в Киеве", — признал представитель ДТЭК.
Накануне мэр Киева Виталий Кличко сообщил о разрушениях на объектах инфраструктуры. Помимо столицы без света остались Харьков, Хмельницкий, Николаев, Миргород, Полтава, Одесса и подконтрольный Киеву город Запорожье. Из-за повреждений энергетической инфраструктуры были аварийно отключены все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС. Вместе с тем официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные не наносили ракетного удара по Киеву в среду, 23 ноября.
ТАСС / AP / Andrew Kravchenko