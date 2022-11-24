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24 ноября, 10:59

ВС РФ не наносили ракетного удара по Киеву 23 ноября

Генерал-лейтенант Конашенков: Ни одного удара по целям в черте города Киева 23 ноября не наносилось

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что российские военные не наносили ракетного удара по Киеву в среду, 23 ноября. С таким утверждением он выступил на сегодняшнем брифинге.

Со слов Конашенкова, разрушения в украинской столице стали "следствием падения ракет иностранных и украинских средств ПВО, размещённых в жилых кварталах".

"Ни одного удара по целям в черте города Киева не наносилось", — заявил представитель военного ведомства.

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Напомним, что накануне мэр Киева Виталий Кличко сообщил о разрушениях на объектах инфраструктуры. Помимо столицы Незалежной без света остались Харьков, Хмельницкий, Николаев, Миргород, Полтава, Одесса и подконтрольный Киеву город Запорожье.

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ТАСС / AP / Andrew Kravchenk

Алексей Берковиц

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