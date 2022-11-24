ВС РФ не наносили ракетного удара по Киеву 23 ноября
Генерал-лейтенант Конашенков: Ни одного удара по целям в черте города Киева 23 ноября не наносилось
Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что российские военные не наносили ракетного удара по Киеву в среду, 23 ноября. С таким утверждением он выступил на сегодняшнем брифинге.
Со слов Конашенкова, разрушения в украинской столице стали "следствием падения ракет иностранных и украинских средств ПВО, размещённых в жилых кварталах".
"Ни одного удара по целям в черте города Киева не наносилось", — заявил представитель военного ведомства.
Напомним, что накануне мэр Киева Виталий Кличко сообщил о разрушениях на объектах инфраструктуры. Помимо столицы Незалежной без света остались Харьков, Хмельницкий, Николаев, Миргород, Полтава, Одесса и подконтрольный Киеву город Запорожье.
ТАСС / AP / Andrew Kravchenk