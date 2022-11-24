ВС РФ не наносили ракетного удара по Киеву 23 ноября

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что российские военные не наносили ракетного удара по Киеву в среду, 23 ноября. С таким утверждением он выступил на сегодняшнем брифинге.

Со слов Конашенкова, разрушения в украинской столице стали "следствием падения ракет иностранных и украинских средств ПВО, размещённых в жилых кварталах".