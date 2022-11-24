Чем медицинский педикюр отличается от обычного и почему он дороже: Объяснение подолога

Медицинский педикюр не входит в номенклатуру услуг медклиник, но по факту эта процедура существует и крайне необходима определённому кругу людей. Подробнее о ней рассказала Лайфу руководитель первого официального в России медицинского Центра подологии, ведущий специалист, подолог Татьяна Красюк.

"Если у человека появляются какие-то проблемы с кожей и ногтями стоп, то гигиенический аппаратный педикюр автоматически превращается в медицинский, и его обязаны выполнять только специалисты со средним или высшим медицинским образованием. В частности, дерматологи и косметологи, так как в нашей стране с болезнями ногтей и кожи работают именно они", — пояснила подолог.

Красюк подчеркнула, что во время процедуры идёт работа только с патологией: это может быть безоперационное удаление мозолей и гиперкератоза над бородавкой или коррекция вросшего ногтя. Чаще всего достаточно убрать только ту часть ногтя, которая пронзила кожу и не даёт ранке заживать, отметила специалист. Такой педикюр включает в себя и безоперационное изменение формы ногтевых пластин путём установки на них различных приспособлений, и протезирование искусственными материалами недостающей части ногтя.

Врач напомнила, что медицинский уход за стопами проводится ежемесячно, но если для лечения патологий, кроме лечебного педикюра, ничего не делать, то проблема вряд ли решится. При этом медицинский педикюр можно выполнять только в клиниках и только медработникам, поэтому и стоимость услуги повышается.

"Требования к оснащению таких кабинетов со стороны Роспотребнадзора очень строгие, и оборудование стоит значительно больших денег, чем в салонах красоты. Образование таких специалистов уникальное. Это не просто дерматологи и косметологи — это специально подготовленные люди со знанием смежных медицинских наук, способные выявить истинные причины развития патологий и направлять фокус лечения на их устранение. Таких специалистов в стране крайне мало. За часть услуг, выполняемых во время медицинского педикюра, пациенты могут получить налоговый вычет", — рассказала подолог.