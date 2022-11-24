В Тюменской области отец случайно застрелил восьмилетнего сына на охоте
В Тюменской области мужчина во время охоты выстрелил в собственного сына. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на близкий к расследованию источник.
Всё произошло в Сладковском районе области, когда житель деревни Малиново с сыном отправился за добычей. Однако во время охоты мужчина перепутал мальчика с животным и выстрелил ему прямо в голову. К сожалению, от полученного ранения школьник скончался. Отец отнёс его домой и уже там вызвал бригаду скорой помощи.
Возбуждено дело по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). В настоящее время проводится проверка, мужчина находится под подпиской о невыезде.
А ранее в лесу под Тюменью во время охоты застрелили полицейского. Мужчина выехал на природу вместе с коллегой и его отцом. Те услышали выстрелы, после чего нашли товарища, который был уже мёртв. При этом правоохранительные органы проверяют версию, что к трагедии причастен второй полицейский.
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