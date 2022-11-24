Российские военные пресекли попытки атак ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские военные пресекли попытки атак двух ротных тактических групп Вооружённых сил Украины на Краснолиманском направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Краснолиманском направлении активными действиями российских войск пресечены попытки противника силами двух ротных тактических групп атаковать в направлении населённых пунктов Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики", — отметил он.
В результате были уничтожены более 15 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, миномётный расчёт и три автомобиля.
А накануне стало известно о ещё одной сорванной атаке ВСУ на Краснолиманском направлении. В результате боевых действий российские войска уничтожили до 20 украинских солдат.
Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency