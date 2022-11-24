Силовики установили личности воюющих на Украине белорусов

МВД Белоруссии установило личности около 160 граждан страны, которые принимают участие в боевых действиях на территории Украины. Об этом рассказал глава ведомства Иван Кубраков в интервью программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ.

"Это очень условная цифра. 160 лиц, которых мы установили, которые так или иначе были замечены на территории Украины во время боевых действий", — сказал он.