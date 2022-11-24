Силовики установили личности воюющих на Украине белорусов
МВД Белоруссии установило около 160 сограждан, участвующих в боевых действиях на Украине
МВД Белоруссии установило личности около 160 граждан страны, которые принимают участие в боевых действиях на территории Украины. Об этом рассказал глава ведомства Иван Кубраков в интервью программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ.
"Это очень условная цифра. 160 лиц, которых мы установили, которые так или иначе были замечены на территории Украины во время боевых действий", — сказал он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинский народ вынудит лидера страны Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией. Он подчеркнул, что президент Украины вряд ли испытывает проблемы с отсутствием электричества и, скорее всего, не голодает, а значит, ему проще, чем народу.
ТАСС / AP / Kirsty Wigglesworth