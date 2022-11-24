Погоня командира Ми-8 за авиатехником на вертолёте привела к отстранению 17 пилотов "Ямала"

После проверки Ространснадзора от работы отстранили 17 пилотов гражданских вертолётов авиакомпании "Ямал". Как сообщил источник Лайфа, это стало итогом инспекции после жалобы командира одного из Ми-8, авиаперевозчика Бориса Жилина, который гонялся за авиатехником на своей винтокрылой машине.

Сотрудники Ространснадзора провели проверку и выяснили, что 17 пилотов вертолётной компании "Ямал" не прошли полную подготовку к полётам, а технический персонал работает на высоте без страховки. Нарушения нашлись и в документации авиакомпании: сотрудники не указывали время вылета и прибытия бортов. При этом самого Жилина от работы не отстранили, он продолжает выполнять плановые полёты.