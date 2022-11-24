Погоня командира Ми-8 за авиатехником на вертолёте привела к отстранению 17 пилотов "Ямала"
17 пилотов авиакомпании "Ямал" отстранили после проверки из-за жалобы командира Ми-8
После проверки Ространснадзора от работы отстранили 17 пилотов гражданских вертолётов авиакомпании "Ямал". Как сообщил источник Лайфа, это стало итогом инспекции после жалобы командира одного из Ми-8, авиаперевозчика Бориса Жилина, который гонялся за авиатехником на своей винтокрылой машине.
Сотрудники Ространснадзора провели проверку и выяснили, что 17 пилотов вертолётной компании "Ямал" не прошли полную подготовку к полётам, а технический персонал работает на высоте без страховки. Нарушения нашлись и в документации авиакомпании: сотрудники не указывали время вылета и прибытия бортов. При этом самого Жилина от работы не отстранили, он продолжает выполнять плановые полёты.
Как сообщалось ранее, командир гражданского вертолёта Ми-8 авиакомпании "Ямал" Борис Жилин поругался с авиатехником и попытался сбить его стойкой шасси. Мужчину за такое поведение лишили премии, после чего пилот обиделся и написал жалобу на руководство в Ространснадзор. Жилин заявил, что у пилотов компании сильно превышена норма лётных часов и нет времени на отдых, а начальство якобы скрывает аварийные посадки и поломки воздушных судов. В своём заявлении он также указал, что руководство намеренно уменьшает нормы расхода топлива и штрафует за его перерасход.
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