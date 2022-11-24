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24 ноября, 18:54

Умер легенда шведского хоккея Бёрье Сальминг

<p>Бёрье Сальминг. Фото © <a href="https://nhl.com/news/salming-was-hero-in-toronto/c-285298502" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NHL</a></p>

Бёрье Сальминг. Фото © NHL

На 72-м году жизни умер прославленный шведский хоккеист, первый в истории своей страны игрок, включённый в Зал хоккейной славы, Бёрье Сальминг. Об этом говорится в сообщении клуба "Торонто Мэйпл Лифс".

Именно за "Торонто" он выступал с 1973 по 1989 год, после чего сыграл сезон в другом клубе НХЛ — "Детройте". Всего в Лиге хоккеист провёл 1148 матчей, в которых набрал 787 очков. В Зал славы его включили в 1996 году, тем самым он стал в нём первым представителем Швеции. В 2022 году у легендарного хоккеиста был диагностирован боковой амиотрофический склероз.

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Артур Белкин

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