Умер легенда шведского хоккея Бёрье Сальминг

На 72-м году жизни умер прославленный шведский хоккеист, первый в истории своей страны игрок, включённый в Зал хоккейной славы, Бёрье Сальминг. Об этом говорится в сообщении клуба "Торонто Мэйпл Лифс".

Именно за "Торонто" он выступал с 1973 по 1989 год, после чего сыграл сезон в другом клубе НХЛ — "Детройте". Всего в Лиге хоккеист провёл 1148 матчей, в которых набрал 787 очков. В Зал славы его включили в 1996 году, тем самым он стал в нём первым представителем Швеции. В 2022 году у легендарного хоккеиста был диагностирован боковой амиотрофический склероз.