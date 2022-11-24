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Опубликовано 24 ноября 2022, 11:09

Песков: Россия не наносила и не наносит удары по социальным объектам на Украине

В ходе специальной военной операции на Украине российская сторона не наносила и не наносит ударов по гражданским объектам. Об этом в ходе общения с журналистами напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, у спецоперации есть собственные задачи, которые и выполняются.

"Ударов по социальным объектам как не было, так и нет. А что касается целей, которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу, то они, соответственно, подлежат поражению", — сообщил пресс-секретарь главы государства.

Напомним, что накануне мэр Киева Виталий Кличко сообщил о разрушениях на объектах инфрастурктуры. Помимо столицы Незалежной без света остались Харьков, Хмельницкий, Николаев, Миргород, Полтава, Одесса и подконтрольный Киеву город Запорожье. Вместе с тем официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что российские военные не наносили ракетного удара по Киеву в среду, 23 ноября. Со слов Конашенкова, разрушения в украинской столице стали "следствием падения ракет иностранных и украинских средств ПВО, размещённых в жилых кварталах".

Небензя заявил о попадании западных ракет ПВО в жилые дома на Украине
Небензя заявил о попадании западных ракет ПВО в жилые дома на Украине
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Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев
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