Песков: Россия не наносила и не наносит удары по социальным объектам на Украине

В ходе специальной военной операции на Украине российская сторона не наносила и не наносит ударов по гражданским объектам. Об этом в ходе общения с журналистами напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, у спецоперации есть собственные задачи, которые и выполняются.