ВСУ провалили наступление в Харьковской области и лишились 60 бойцов
Украинские военные провалили наступление в Харьковской области и лишились около 60 бойцов. Как сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, удары наносились армейской и штурмовой авиацией, а также артиллерийским огнём.
"На Купянском направлении упреждающим огнём артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации в районе населённого пункта Берестовое Харьковской области сорвана попытка подразделений ВСУ атаковать позиции российских войск", — сказал он и добавил, что были ликвидированы 60 бойцов ВСУ, одна боевая бронированная машина и два пикапа.
Ранее Лайф писал, что ВС РФ уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ в районе населённого пункта Павловка, а также нанесли огневое поражение противнику в районе Водяного. В результате было ликвидировано и ранено более 50 украинских силовиков, а также уничтожены три БМП и две боевые машины.
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