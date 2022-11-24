ВСУ провалили наступление в Харьковской области и лишились 60 бойцов

Украинские военные провалили наступление в Харьковской области и лишились около 60 бойцов. Как сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, удары наносились армейской и штурмовой авиацией, а также артиллерийским огнём.

"На Купянском направлении упреждающим огнём артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации в районе населённого пункта Берестовое Харьковской области сорвана попытка подразделений ВСУ атаковать позиции российских войск", — сказал он и добавил, что были ликвидированы 60 бойцов ВСУ, одна боевая бронированная машина и два пикапа.