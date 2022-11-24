Массированный удар Армии России по системе военного управления Украины сорвал манёвр ВСУ
Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по системе военного управления Украины
Вооружённые силы России вчера, 23 ноября, нанесли очередной удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"23 ноября российскими вооружёнными силами нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", — сказал он в ходе брифинга.
В результате данных действий российских военных была нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранного оружия, техники и боеприпасов в районы боевых действий, уточнили в Минобороны РФ.
А ранее Лайф писал, что российские военные сорвали попытку атаки украинских морпехов на Купянском направлении с помощью артиллерии и тяжёлых огнемётных систем. Было уничтожено более 30 военнослужащих Украины, два автомобиля и один миномёт.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ