ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 ноября 2022, 11:04
3517

Массированный удар Армии России по системе военного управления Украины сорвал манёвр ВСУ

Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по системе военного управления Украины

Вооружённые силы России вчера, 23 ноября, нанесли очередной удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"23 ноября российскими вооружёнными силами нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", — сказал он в ходе брифинга.

В результате данных действий российских военных была нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранного оружия, техники и боеприпасов в районы боевых действий, уточнили в Минобороны РФ.

ВС РФ за сутки уничтожили более 60 бойцов ВСУ на Донецком направлении
ВС РФ за сутки уничтожили более 60 бойцов ВСУ на Донецком направлении

А ранее Лайф писал, что российские военные сорвали попытку атаки украинских морпехов на Купянском направлении с помощью артиллерии и тяжёлых огнемётных систем. Было уничтожено более 30 военнослужащих Украины, два автомобиля и один миномёт.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar