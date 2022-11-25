Песков: Встречи с военкорами в планах у Путина пока нет

У президента России Владимира Путина не запланирована встреча с военными корреспондентами, так же, как нет в графике личного вручения журналисту Семёну Пегову ордена Мужества. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока в планах нет", — приводит агентство ответ представителя Кремля на вопрос о встрече с военкорами.

Пресс-секретарь добавил, что пока не планируется и вручение Пегову ордена Мужества непосредственно президентом.