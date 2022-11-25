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25 ноября, 00:45

Песков: Встречи с военкорами в планах у Путина пока нет

У президента России Владимира Путина не запланирована встреча с военными корреспондентами, так же, как нет в графике личного вручения журналисту Семёну Пегову ордена Мужества. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока в планах нет", — приводит агентство ответ представителя Кремля на вопрос о встрече с военкорами.

Пресс-секретарь добавил, что пока не планируется и вручение Пегову ордена Мужества непосредственно президентом.

Путин наградил орденом Мужества военкора Семёна Пегова

Путин наградил орденом Мужества военкора Семёна Пегова

В начале сентября Песков проинформировал журналистов, что Владимир Путин до конца года может ещё раз встретиться с военными корреспондентами, занимающимися освещением российской спецоперации на Украине.

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Telegram / Кремль. Новости

Дмитрий Алексиевич

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