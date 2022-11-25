США под прессингом Китая вынудили поляков не снабжать Киев советскими истребителями
The Spectator: США под давлением Китая заставили Польшу не передавать Киеву МиГ-29
Американская администрация в марте вынудила Польшу не поставлять Украине советские истребители МиГ-29 после настойчивой просьбы китайской стороны: официальный Пекин опасается эскалации украинского конфликта. Об этом со ссылкой на источники в дипломатических кругах Китая пишет британский The Spectator.
По информации собеседников издания, США поначалу положительно восприняли идею передать Киеву имеющиеся у Польши МиГ-29, но после пересмотрели это намерение из-за давления Пекина.
В статье говорится, что против такого шага выступили и несколько бывших руководителей ряда европейских государств — это могло послужить дополнительной причиной, повлиявшей на решение администрации Джо Байдена.
Ранее, напомним, советник главы Минобороны Украины Юрий Сак в беседе с порталом Military.com заявил, что Украине требуются гораздо более современные самолёты, чем американские штурмовики A-10 Warthog.