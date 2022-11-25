Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 ноября, 00:20

США под прессингом Китая вынудили поляков не снабжать Киев советскими истребителями

The Spectator: США под давлением Китая заставили Польшу не передавать Киеву МиГ-29

Американская администрация в марте вынудила Польшу не поставлять Украине советские истребители МиГ-29 после настойчивой просьбы китайской стороны: официальный Пекин опасается эскалации украинского конфликта. Об этом со ссылкой на источники в дипломатических кругах Китая пишет британский The Spectator.

По информации собеседников издания, США поначалу положительно восприняли идею передать Киеву имеющиеся у Польши МиГ-29, но после пересмотрели это намерение из-за давления Пекина.

В статье говорится, что против такого шага выступили и несколько бывших руководителей ряда европейских государств — это могло послужить дополнительной причиной, повлиявшей на решение администрации Джо Байдена.

Украине тайно передают четыре штурмовика Су-25

Украине тайно передают четыре штурмовика Су-25

Ранее, напомним, советник главы Минобороны Украины Юрий Сак в беседе с порталом Military.com заявил, что Украине требуются гораздо более современные самолёты, чем американские штурмовики A-10 Warthog.

Обложка ©

Flickr / Usairforce

Дмитрий Алексиевич

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров