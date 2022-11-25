США под прессингом Китая вынудили поляков не снабжать Киев советскими истребителями

Американская администрация в марте вынудила Польшу не поставлять Украине советские истребители МиГ-29 после настойчивой просьбы китайской стороны: официальный Пекин опасается эскалации украинского конфликта. Об этом со ссылкой на источники в дипломатических кругах Китая пишет британский The Spectator.

По информации собеседников издания, США поначалу положительно восприняли идею передать Киеву имеющиеся у Польши МиГ-29, но после пересмотрели это намерение из-за давления Пекина.