Тренер сборной Ганы обвинил судей в том, что они подарили Роналду пенальти

Главный тренер сборной Ганы по футболу Отто Аддо высказался о пенальти в ворота его команды в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре против Португалии, который реализовал Криштиану Роналду. Наставник считает, что судья матча в этом эпизоде допустил ошибку.

Встреча группы Н на стадионе "974" завершилась со счётом 3:2 в пользу португальцев. На 65-й минуте главный арбитр матча Исмаил Эльфат из США поставил пенальти в ворота команды Ганы, который реализовал Роналду. Португальский нападающий стал первым игроком, забившим на пяти чемпионатах мира по футболу. Кроме того, футболист присоединился к рекордсменам по числу участий в мундиалях.

"Явное разочарование... Думаю, что судья ошибся в эпизоде с пенальти. После этого всё стало сложнее, мы играли против команды мирового уровня. Но мы были смелыми, нам везло. Мы были близки к тому, чтобы сделать счёт 3:3... Когда кто-то забивает, то могу его только поздравить. Поздравляю [Роналду] с особым подарком от судей", — цитирует слова Аддо Record.