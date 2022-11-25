Тренер сборной Ганы обвинил судей в том, что они подарили Роналду пенальти
Главный тренер сборной Ганы назвал рекордный гол Роналду на ЧМ подарком от судей
Главный тренер сборной Ганы по футболу Отто Аддо высказался о пенальти в ворота его команды в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре против Португалии, который реализовал Криштиану Роналду. Наставник считает, что судья матча в этом эпизоде допустил ошибку.
Встреча группы Н на стадионе "974" завершилась со счётом 3:2 в пользу португальцев. На 65-й минуте главный арбитр матча Исмаил Эльфат из США поставил пенальти в ворота команды Ганы, который реализовал Роналду. Португальский нападающий стал первым игроком, забившим на пяти чемпионатах мира по футболу. Кроме того, футболист присоединился к рекордсменам по числу участий в мундиалях.
"Явное разочарование... Думаю, что судья ошибся в эпизоде с пенальти. После этого всё стало сложнее, мы играли против команды мирового уровня. Но мы были смелыми, нам везло. Мы были близки к тому, чтобы сделать счёт 3:3... Когда кто-то забивает, то могу его только поздравить. Поздравляю [Роналду] с особым подарком от судей", — цитирует слова Аддо Record.
Добавим, что в другом матче этой группы сборная Уругвая сыграла вничью с Южной Кореей. Во втором туре группового этапа ЧМ-2022 португальцы сыграют с уругвайцами, а команда Ганы встретится с Южной Кореей. Оба матча пройдут 28 ноября.
ТАСС / AP / Lee Jin-man