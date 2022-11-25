Дубль Ришарлисона в матче с Сербией обеспечил Бразилии первую победу на ЧМ-2022

Сборная Бразилии по футболу одержала победу над командой Сербии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в Катаре. Встреча, которая прошла на Национальном стадионе в Лусаиле, завершилась со счётом 2:0.

Дубль в составе бразильской команды оформил Ришарлисон (62-я, 73-я минуты). В другом матче группы G сборная Швейцарии со счётом 1:0 обыграла Камерун. Во втором туре сборная Бразилии сыграет со Швейцарией, а сербы встретятся с камерунцами. Эти матчи пройдут 28 ноября.