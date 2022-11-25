Дубль Ришарлисона в матче с Сербией обеспечил Бразилии первую победу на ЧМ-2022
Сборная Бразилии уверенно обыграла Сербию в матче чемпионата мира по футболу в Катаре
Сборная Бразилии по футболу одержала победу над командой Сербии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в Катаре. Встреча, которая прошла на Национальном стадионе в Лусаиле, завершилась со счётом 2:0.
Дубль в составе бразильской команды оформил Ришарлисон (62-я, 73-я минуты). В другом матче группы G сборная Швейцарии со счётом 1:0 обыграла Камерун. Во втором туре сборная Бразилии сыграет со Швейцарией, а сербы встретятся с камерунцами. Эти матчи пройдут 28 ноября.
Лайф писал, что болельщики сборной Сербии перед матчем против Бразилии скандировали кричалку "Сербия и Россия — братья навек!". Они также громко кричали: "Россия!" Кроме того, некоторые сербские фанаты пришли на матч в футболках сборной России, а также с шарфами и флагами, состоящими из гербов РФ и Сербии.
ТАСС / AP / Aijaz Rahi