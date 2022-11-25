Акция "Болей за наших!" стартовала в Русском доме в Белграде

В Белграде 24 ноября в Российском центре науки и культуры (РЦНК) "Русский дом" стартовала общественно-спортивная акция "Болей за наших!".

Гости Русского дома поддержали акцию "Болей за наших!", став зрителями первого матча на чемпионате мира в Катаре футбольной сборной Сербии с командой Бразилии. Участниками акции также стали представители дипкорпуса, общественности, патриотических организаций. Директор Русского дома Евгения Баранова назвала поддержку сербской команды своеобразной формой благодарности.

"В сложившейся ситуации это та малая форма благодарности сербам, которые вопреки рискам и чудовищному давлению имеют мужество болеть за нас", — заявил глава представительства "Россотрудничества", передаёт ТАСС.

Российский центр науки и культуры "Русский дом" в Белграде 9 ноября запустил акцию "Болей за наших!", призвав россиян болеть на ЧМ по футболу за команду Сербии. Мотивационный видеоролик был размещён на сайте Русского дома и в соцсетях и вскоре стал вирусным в Сербии, а также популярным в России.