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24 ноября, 21:21

Акция "Болей за наших!" стартовала в Русском доме в Белграде

В Белграде 24 ноября в Российском центре науки и культуры (РЦНК) "Русский дом" стартовала общественно-спортивная акция "Болей за наших!".

Гости Русского дома поддержали акцию "Болей за наших!", став зрителями первого матча на чемпионате мира в Катаре футбольной сборной Сербии с командой Бразилии. Участниками акции также стали представители дипкорпуса, общественности, патриотических организаций. Директор Русского дома Евгения Баранова назвала поддержку сербской команды своеобразной формой благодарности.

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"В сложившейся ситуации это та малая форма благодарности сербам, которые вопреки рискам и чудовищному давлению имеют мужество болеть за нас", — заявил глава представительства "Россотрудничества", передаёт ТАСС.

Российский центр науки и культуры "Русский дом" в Белграде 9 ноября запустил акцию "Болей за наших!", призвав россиян болеть на ЧМ по футболу за команду Сербии. Мотивационный видеоролик был размещён на сайте Русского дома и в соцсетях и вскоре стал вирусным в Сербии, а также популярным в России.

Ранее, напомним, камерунский полузащитник Гаэль Ондуа, который является воспитанником столичного "Локомотива" и обладателем паспорта РФ, рассказал журналистам, как организаторы чемпионата мира в Катаре отнеслись к тому, что он вышел на поле в бутсах с флагом России.

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Telegram / Чемпионат

Юлия Коновалова

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