Назван возраст, в котором с бурной жизнью пора завязывать

Привычки, появившиеся у людей во времена "бурной молодости", с годами нужно менять, об этом предупредила врач-терапевт Мария Черняева. Некоторым, по её словам, следует задуматься о рационе и образе жизни уже в 25-30 лет. При этом организм среднестатистического человека начинает нуждаться в более бережном отношении после 40 лет. В этом возрасте организм начинает функционировать не совсем так, как прежде, поскольку замедляются многие важные процессы в органах и тканях.

"Как правило, после 40 лет замедляются метаболические процессы, хуже начинают выводиться из организма вредные вещества, идёт перестройка тканей, снижается ферментативная активность, хуже вырабатывается инсулин. То есть среднестатистическому человеку после 40 лет надо перестраивать рацион и образ жизни", — сказала Черняева в интервью радио Sputnik.

По словам врача, если после 40 лет продолжать злоупотребление вредной пищей и алкоголем, то негативных последствий избежать не получится. Медик подчеркнула, что по обращениям пациентов видно, что в этом возрасте у многих начинает расти вес, хотя они не меняли рацион. Это объясняется нарушением метаболизма.

"Хуже начинают усваиваться продукты, то есть мы уже не можем съесть большую порцию жирной пищи, например, не можем спокойно сходить на шашлыки, потому что у нас появляются от этого неприятные симптомы, связанные с работой желудочно-кишечного тракта. Мы начинаем ощущать последствия приёма алкоголя в виде отёчности, головной боли", — пояснила Черняева.