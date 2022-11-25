Роналдо приехал потусить на ЧМ, но из-за ковида сразу сел на изоляцию
Globo Esporte: Роналдо изолирован на пять дней в гостинице Катара из-за коронавируса
Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо заболел коронавирусом и проведёт несколько дней в изоляции в гостинице в Катаре. Об этом пишет Globo Esporte.
"В четверг утром я проснулся с симптомами лёгкого гриппа. Я прошёл тест на CoViD-19, который дал положительный результат", — сказал Роналдо.
Футболист добавил, что следующие пять дней будет вынужден находиться в изоляции в гостиничном номере.
Ранее Лайф сообщал, что в Катаре начался чемпионат мира по футболу. Турнир продлится до 18 декабря и пройдёт на восьми стадионах в разных частях страны.
ТАСС / ЕРА / Mohammed Badra