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25 ноября, 01:26

Роналдо приехал потусить на ЧМ, но из-за ковида сразу сел на изоляцию

Globo Esporte: Роналдо изолирован на пять дней в гостинице Катара из-за коронавируса

Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо заболел коронавирусом и проведёт несколько дней в изоляции в гостинице в Катаре. Об этом пишет Globo Esporte.

"В четверг утром я проснулся с симптомами лёгкого гриппа. Я прошёл тест на CoViD-19, который дал положительный результат", — сказал Роналдо.

За неделю до ЧМ по футболу у Роналду случились проблемы со здоровьем

За неделю до ЧМ по футболу у Роналду случились проблемы со здоровьем

Футболист добавил, что следующие пять дней будет вынужден находиться в изоляции в гостиничном номере.

Ранее Лайф сообщал, что в Катаре начался чемпионат мира по футболу. Турнир продлится до 18 декабря и пройдёт на восьми стадионах в разных частях страны.

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ТАСС / ЕРА / Mohammed Badra

Юлия Коновалова

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