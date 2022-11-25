Роналдо приехал потусить на ЧМ, но из-за ковида сразу сел на изоляцию

Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо заболел коронавирусом и проведёт несколько дней в изоляции в гостинице в Катаре. Об этом пишет Globo Esporte.

"В четверг утром я проснулся с симптомами лёгкого гриппа. Я прошёл тест на CoViD-19, который дал положительный результат", — сказал Роналдо.

Футболист добавил, что следующие пять дней будет вынужден находиться в изоляции в гостиничном номере.