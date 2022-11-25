Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 ноября, 01:34

"Всего за одно поколение": В США пожаловались на крах бюджетов всех уровней

TAC: Финансы США рухнули на всех уровнях управления за одно поколение

Всего за одно поколение финансы США обвалились на всех уровнях управления. Такая информация опубликована в журнале The American Thinker.

"На всех уровнях власти по всей Америке в бюджетах царит разлад, и ситуация постоянно ухудшается. У "синих" штатов дела идут хуже, чем у "красных" (синий — цвет демократов, красный — республиканцев. — Прим. Лайфа), а у крупных "синих" городов — хуже некуда", — говорится в материале.

"Затрещит по швам": Эксперт назвал условие краха американской экономики

"Затрещит по швам": Эксперт назвал условие краха американской экономики

Так, например, упоминается ситуация в Нью-Йорке. По прогнозам, в 2023 финансовом году он соберёт 73,3 миллиарда долларов налогов и потратит 101,1 миллиарда. Город получает дотации от штата на 16,8 миллиарда долларов и ещё 9,3 миллиарда долларов от Минфина. Получается, что без финансовых поступлений извне город не может самостоятельно существовать.

Также отмечается, что госдолг США составляет 30,6 триллиона долларов, а социальное обеспечение и все страховые фонды — банкроты. Таким образом, всего одно поколение полностью разрушило финансовый баланс Америки, поэтому следующему поколению придётся очень постараться, чтобы оставить детям в наследство страну с достойной экономикой, делает вывод автор.

Ранее Лайф рассказывал, что в Германии увидели риск торговой войны между США и ЕС из-за решения Джо Байдена не допускать европейские компании к программе по борьбе с климатическими изменениями.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / LUONG THAI LINH

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров