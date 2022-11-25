"Всего за одно поколение": В США пожаловались на крах бюджетов всех уровней

Всего за одно поколение финансы США обвалились на всех уровнях управления. Такая информация опубликована в журнале The American Thinker.

"На всех уровнях власти по всей Америке в бюджетах царит разлад, и ситуация постоянно ухудшается. У "синих" штатов дела идут хуже, чем у "красных" (синий — цвет демократов, красный — республиканцев. — Прим. Лайфа), а у крупных "синих" городов — хуже некуда", — говорится в материале.

Так, например, упоминается ситуация в Нью-Йорке. По прогнозам, в 2023 финансовом году он соберёт 73,3 миллиарда долларов налогов и потратит 101,1 миллиарда. Город получает дотации от штата на 16,8 миллиарда долларов и ещё 9,3 миллиарда долларов от Минфина. Получается, что без финансовых поступлений извне город не может самостоятельно существовать.

Также отмечается, что госдолг США составляет 30,6 триллиона долларов, а социальное обеспечение и все страховые фонды — банкроты. Таким образом, всего одно поколение полностью разрушило финансовый баланс Америки, поэтому следующему поколению придётся очень постараться, чтобы оставить детям в наследство страну с достойной экономикой, делает вывод автор.