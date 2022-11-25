Флорист дала советы по уходу за комнатными растениями зимой

В зимний период комнатные растения нуждаются в особом уходе. О том, что может навредить растениям, рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

"Зимой из-за нехватки освещения одни комнатные растения замедляют рост, другие, наоборот, начинают вытягиваться, тянуться к свету, и вид у них становится, скажем так, не очень презентабельный. Поэтому основное, что необходимо комнатным растениям, — это дополнительная подсветка", — сказала флорист в интервью радио Sputnik.

Флорист советует сокращать полив комнатных растений зимой, так как если этого не делать, то появится риск гниения корней. Большинство растений достаточно поливать один раз в неделю. Причём полив должен быть поэтапным — небольшими порциями в три захода. Также Сафронова напомнила, что зимой в помещениях становится сухо из-за работы батарей центрального отопления, а многие растения нуждаются в повышенной влажности воздуха. Для решения этой проблемы флорист советует использовать специальные увлажнители воздуха. Но если такой возможности нет, то можно поставить какую-то ёмкость с водой на батарею, чтобы вода испарялась и увеличивала влажность.

Также эксперт добавила, что если в помещении будет слишком жарко, то растения могут пострадать от вредителей. Один из опасных вредителей — это паутинный клещ. Чаще всего от него страдают цитрусовые. Зимой цитрусовым нужно хорошее освещение и достаточно прохладное помещение. Также растениям наносит вред такой вредитель, как мучнистый червец, подытожила Сафронова.