Зеленского обвинили в следовании к исчезновению независимой Украины
Читатели Le Figaro призвали Зеленского к разделу Украины, чтобы страна не исчезла
Читатели французской газеты Le Figaro весьма резко отреагировали на выступление президента Украины Владимира Зеленского на заседании Совбеза ООН. Украинский лидер выступал по видеосвязи. Своим мнением по этому поводу пользователи поделились в комментариях к соответствующей статье на сайте издания.
Ранее Киев запросил срочное заседание Совбеза ООН после очередных ударов по объектам украинской инфраструктуры, в результате которых в ряде городов страны полностью пропало электричество.
"Кто ему (Зеленскому. — Прим. Лайфа) скажет, что он не в суперпродукции Netflix и что он ведёт Украину к катастрофе? Либо он соглашается на раздел Украины сейчас, либо он приведёт к исчезновению независимой Украины", — написал один из читателей.
"Гражданская инфраструктура Донецка подвергается нападениям уже восемь лет — это преступление против чего?" — задался вопросом другой комментатор.
"Бедные украинцы плохо стартовали с этим клоуном!" — отметил юзер.
Ещё один пользователь подчеркнул, что ему "абсолютно ненавистен этот сумасшедший Зеленский" и он знает "всё больше и больше французов, которые придерживаются того же мнения".
"И не говорите нам, что Россия угрожает остальной Европе", — добавил он.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о разрушениях на объектах инфраструктуры. Помимо столицы без света остались Харьков, Хмельницкий, Николаев, Миргород, Полтава, Одесса и подконтрольный Киеву город Запорожье. Из-за повреждений энергетической инфраструктуры были аварийно отключены все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС. Вместе с тем официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные не наносили ракетного удара по Киеву в среду, 23 ноября. По его словам, разрушения в украинской столице стали "следствием падения ракет иностранных и украинских средств ПВО, размещённых в жилых кварталах".
ТАСС / Zuma