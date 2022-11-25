Преступник застрелил бразильского мэра на рабочем месте

В Бразилии преступник застрелил на рабочем месте мэра города Лажеаду-ду-Бугри Роберто Масиэла Сантуша. Об этом информирует газета Folha de São Paulo.

По данным издания, утром в кабинет градоначальника ворвался вооружённый мужчина. Преступник в маске выпустил несколько пуль по префекту и сотруднику администрации, а затем скрылся с места происшествия.

Сантуш, который переизбрался на пост главы города в 2020 году, скончался на месте. Другого пострадавшего доставили в клинику с огнестрельным ранением. Отметим, что это не первый случай, когда жертвами преступников в Лажеаду-ду-Бугри становятся чиновники. Так, в 2019 году в городе был застрелен глава местного Управления здравоохранения.