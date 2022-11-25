Американцы не увидели ничего смешного в шутке Байдена о его здоровье
Американских читателей Daily Mail рассердила шутка Байдена о медицинском обследовании
Американские читатели издания The Daily Mail прокомментировали шутку Джо Байдена о прохождении ежегодного медосмотра. Президент США в шутку поинтересовался у журналистов, действительно ли ему необходима эта процедура, и получил поток негатива.
"Да, думаю, вам это нужно", — уверен пользователь MsAlicePalace.
"Меня беспокоит не его физическое здоровье. Проблема в его ментальном здоровье", — отметил JustThinkForOnce.
"Проверка головы важнее, чем проверка тела", — высказался Sulky1.
"Этот человек заблуждается, если думает, что находится в первоклассной форме", — заявил SmellTheRoses1.
"Джеки? Джеки, ты можешь встать?" — напомнил k_enn о случае в сентябре, когда Байден обратился к конгрессвумен Джеки Валорски, погибшей в автокатастрофе летом.
"Так смешно, что мы забыли посмеяться", — подытожил IndependentByDesign.
Ранее стало известно, что Байдену, которому на днях исполнилось 80 лет, предложили бросить работу и поселиться в Воронежском областном доме престарелых. Американскому лидеру обещают комнату на первом этаже без ступенек и безопасные прогулки на велосипеде.
ТАСС / АР / Evan Vucci