Американцы не увидели ничего смешного в шутке Байдена о его здоровье

Американские читатели издания The Daily Mail прокомментировали шутку Джо Байдена о прохождении ежегодного медосмотра. Президент США в шутку поинтересовался у журналистов, действительно ли ему необходима эта процедура, и получил поток негатива.

"Да, думаю, вам это нужно", — уверен пользователь MsAlicePalace.

"Меня беспокоит не его физическое здоровье. Проблема в его ментальном здоровье", — отметил JustThinkForOnce.

"Проверка головы важнее, чем проверка тела", — высказался Sulky1.

"Этот человек заблуждается, если думает, что находится в первоклассной форме", — заявил SmellTheRoses1.

"Джеки? Джеки, ты можешь встать?" — напомнил k_enn о случае в сентябре, когда Байден обратился к конгрессвумен Джеки Валорски, погибшей в автокатастрофе летом.

"Так смешно, что мы забыли посмеяться", — подытожил IndependentByDesign.