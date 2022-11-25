Вагнер Лав дал прогноз на финал ЧМ и даже назвал его победителя

Экс-игрок московского ЦСКА Вагнер Лав дал прогноз на ЧМ-2022 и рассказал, кого сборная Бразилии обыграет в финале. Об этом информирует Metaratings.

"Кого Бразилия победит в финале чемпионата мира? Я думаю, это будет Франция. Мы встретимся в решающем матче против Франции", — заявил Лав.