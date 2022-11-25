Вагнер Лав дал прогноз на финал ЧМ и даже назвал его победителя
Metaratings: Экс-игрок ЦСКА Вагнер Лав считает, что в финале ЧМ-2022 Бразилия обыграет Францию
Экс-игрок московского ЦСКА Вагнер Лав дал прогноз на ЧМ-2022 и рассказал, кого сборная Бразилии обыграет в финале. Об этом информирует Metaratings.
"Кого Бразилия победит в финале чемпионата мира? Я думаю, это будет Франция. Мы встретимся в решающем матче против Франции", — заявил Лав.
Ранее Лайф сообщал, что в Катаре начался чемпионат мира по футболу. Турнир продлится до 18 декабря и пройдёт на восьми стадионах в разных частях страны.
Обложка ©
ТАСС / Алексей Иванов