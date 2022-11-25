Оборудование для ядерных боеголовок рассорило Бельгию и Британию

Торгово-дипломатический конфликт возник между Великобританией и Бельгией, причиной стал отказ Брюсселя передать своему союзнику по НАТО оборудование для сил ядерного сдерживания. Об этом пишет Times.

Как сообщает газета, Британии был необходим специализированный изостатический пресс высокого давления, применяемый в ядерной промышленности для обращения с радиоактивными отходами. Эти изделия изготавливает американо-бельгийская компания EPSI в Антверпене. Источник в бельгийском правительстве назвал производство "не имеющим аналогов в мире".

Также, по данным газеты, бельгийские прессы применяются на предприятии в Олдермастоне, ответственном за разработку, производство и обслуживание британских ядерных боеголовок. Лицензия на экспорт, необходимая после Brexit, рассматривалась как формальность, но заместитель премьер-министра Бельгии Жорж Жилкине, который состоит в партии "Зелёные", выступает против ядерного оружия, поэтому он заблокировал сделку.

Кроме того, конфликт обострился после угроз Великобритании отказаться от поставки бельгийской компанией FN Herstal пулемётов стоимостью 600 миллионов евро, говорится в публикации.