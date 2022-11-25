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25 ноября, 02:42

Аналитик предрёк новый скачок доллара

Аналитик Васильев: Курс доллара может скакнуть до 70 рублей из-за глобальной рецессии

Ухудшение геополитической обстановки может привести к экономическому спаду с последующим укреплением доллара. Такой прогноз сделал главный аналитик "Совкомбанка" Михаил Васильев.

Как он заявил в беседе с агентством "Прайм", некоторые эксперты предсказывают глобальную рецессию на фоне рекордной инфляции, энергокризиса, стремительного подъёма ставок центробанками, нулевой терпимости к ковиду в Китае. Как следствие — мировые инвесторы начнут уходить в защитную американскую валюту.

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Васильев отметил, что подобная ситуация также предполагает падение цен на энергоресурсы, в том числе на нефть, что грозит ослаблением курса до 70 рублей за доллар. В связи с этим он порекомендовал хранить часть сбережений в валюте, желательно дружественных стран. Аналитик уточнил, что усилившийся доллар, а также евро сохраняют свою токсичность.

Ранее аналитик Богдан Зварич спрогнозировал, до какой отметки подрастёт доллар к концу года. Эксперт отметил, что американская валюта в начале недели выросла и укрепилась из-за ухудшения ожиданий инвесторов от мировой экономики.

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Unsplash

Иван Косицын

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