"Раньше с нами были милы": Дискриминация британцев расстроила беженку с Украины

В Британии беженцы сталкиваются с дискриминацией со стороны местных арендодателей, которые намеренно отказывают им в жилье просто из-за статуса. Об этом говорится в сюжете радиостанции LBC.

Украинка по имени Евгения, прибывшая в Британию в феврале вместе с четырьмя детьми по программе "Дома для Украины", пожаловалась, что столкнулась с дискриминацией по окончании согласованного шестимесячного срока проживания у принимающей стороны.

"Я была удивлена, потому что раньше все люди здесь были очень милы с нами", — посетовала беженка.

Опрос, проведённый Управлением национальной статистики в начале этой недели, показал, что почти 50% украинцев, прибывших в Великобританию, сталкиваются с трудностями при аренде жилья. Как сообщили многие из предоставивших жильё беженцам, им нужен "перерыв после лишений в течение последних месяцев". Отмечается, что кризис стоимости жизни в стране стал фактором изменения отношения к беженцам.