Назван случай, когда новогодняя ёлка может довести до штрафа

Несоблюдение правил дорожного движения при перевозке ёлки грозит штрафом. Об этом предупредила юрист "Европейской юридической службы" Юлия Цын. Она отметила, что, согласно ПДД, груз не должен ограничивать водителю обзор, затруднять управление и нарушать устойчивость транспортного средства, закрывать внешние световые приборы и световозвращатели, регистрационные и опознавательные знаки. Кроме того, он не должен мешать восприятию подаваемых рукой сигналов.

В беседе с агентством "Прайм" юрист добавила, что если ёлка будет выступать спереди и сзади более чем на метр или сбоку более чем на 0,4 метра от внешнего края габаритного огня, то груз необходимо обозначить знаком "Крупногабаритный груз", а при необходимости — фонарём и световозвращателем.

Кроме того, указала Цын, за незаконную вырубку деревьев предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы. Поэтому при покупке новогодней ёлки необходимо просить у продавца документы вплоть до расписки.