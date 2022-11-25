Роспотребнадзор дал советы покупателям на "чёрную пятницу"

Роспотребнадзор дал советы покупателям, которые планируют сделать покупки в Сети в "чёрную пятницу". Ведомство, в частности, перечислило ряд особенностей продажи товаров через Интернет.

Например, можно вообще отказаться от покупок, за исключением лекарственных препаратов. Важно знать, что продавец обязан чётко описать условия акции и цену, чтобы избежать конфликтных ситуаций, а также доставить товар в срок. В противном случае покупатель вправе потребовать выплатить неустойку.

Роспотребнадзор отметил также, что товар может получить не только лично покупатель, но и другой человек — родственник или знакомый, который предъявит данные о заказе. Ведомство обратило внимание и на то, что бракованный товар можно вернуть или заменить на новый — в этом случае действуют такие же правила, как и при офлайн-торговле. Покупателям вместе с тем посоветовали проверять цену на товар со скидкой у других продавцов.

"Если товар неожиданно "подорожал" перед акцией и со скидкой стоит столько же, сколько и раньше, привлечь к ответственности продавца (многие из которых находятся за рубежом) будет невозможно", — говорится на сайте Роспотребнадзора.

Слишком низкая цена может указывать на продажу фальсифицированного или контрафактного товара. Также необходимо обращать внимание на стоимость и сроки доставки, а также на сведения о продавце. Продавец обязан раскрывать о себе полную информацию: наименование, адрес, режим работы, ОГРН, ОГРНИП и пр. Роспотребнадзор рекомендует также опасаться фишинговых сайтов и ресурсов, целью которых является сбор персональных данных, а не продажа товаров.