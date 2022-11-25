Пятьдесят освобождённых из плена россиян прибыли в Подмосковье

Военно-транспортный самолёт Ил-76 приземлился утром в пятницу, 25 ноября, на подмосковном аэродроме Чкаловский. Борт доставил на Родину 50 освобождённых из украинского плена российских военнослужащих. В Минобороны России накануне сообщили, что бойцы вернулись по итогам переговоров с Киевом с подконтрольной ему территории.

Прибытие освобождённых военнопленных. Видео © Минобороны России

На кадрах военного ведомства видно, что военнослужащие устали, но их настроение приподнятое. Бойцы звонили родным, которые встретят их позже. Сразу же по приземлении россияне сели в автобус, который взял курс на Москву.

Военных в столице ждёт лечение и реабилитация в медицинских учреждениях Минобороны. Как отметили в военном ведомстве, всем вызволенным из плена оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

