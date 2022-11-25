Минобороны сообщило о подводных пусках ракет "Калибр" с подлодки "Магадан"

Подлодка "Магадан" Тихоокеанского флота с дизельным и электрическим агрегатами произвела пуски крылатых ракет комплекса "Калибр" по морской и береговой целям из подводного положения. Об этом сообщили в Минобороны России.

По информации ведомства, субмарина перед выполнением боевых упражнений скрытно вошла в заданный район, откуда нанесла ракетные удары по мишенным позициям.

"Первой ракетой успешно поражена морская цель — щит-мишень, имитирующий надводный корабль условного противника. Вторая ракета в расчётное время поразила береговую цель на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае", — сообщает пресс-служба Минобороны.

Дальность стрельбы превысила тысячу километров. Выполнение пусков обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, самолёты и беспилотники морской авиации.