Опрос показал отношение россиян к профилактическим медосмотрам

Около 81% россиян прислушиваются к рекомендациям Минздрава РФ и регулярно проходят профилактические медицинские осмотры. Об этом свидетельствуют результаты исследования специалистов платформы "Авито. Работа", которые есть в распоряжении Лайфа. Отмечается, что в этом вопросе играет роль не только пандемия ковида, но и комплексная поддержка со стороны государства и работодателей.

Минздрав рекомендует проходить диспансеризацию раз в три года людям в возрасте 18–39 лет и ежегодно — с 40 лет. Проведённое исследование показало, что граждане следуют этим предписаниям. В общей сложности восемь из десяти респондентов проходят диспансеризацию с разной степенью регулярности в зависимости от возрастных рекомендаций.

Регулярные профилактические медосмотры проходят люди тех возрастов, которым по рекомендованному графику делать это можно реже. Так, больше четверти опрошенных в возрасте от 18 до 40 лет придерживаются графика раз в полгода-год. Данные говорят о том, что граждане осознанно подходят к заботе о здоровье и не откладывают походы к врачу до последнего.

По словам управляющего директора платформы "Авито. Работа" Артёма Кумпеля, люди начинают бережнее подходить к своему здоровью. Большое значение имеет повышение доступности и качества медицинской помощи, а также внедрение удобных цифровых сервисов для записи к врачам.

"Треть людей отмечает важность того, что диспансеризацию можно пройти бесплатно. Налицо и постпандемийный эффект. Люди проходят диспансеризацию в стремлении позаботиться о своём здоровье (39%) и отмечают ценность выявления возможных заболеваний на ранней стадии (27%). Кроме того, в процессе активно участвуют работодатели. Они понимают важность заботы о здоровье сотрудников, поэтому более 25 тысяч работодателей на "Авито" указывают в вакансиях наличие ДМС в компании", — добавил Кумпель.

Кроме того, 72% сотрудников сообщили, что работодатели поддерживают их в прохождении профилактических медицинских осмотров, оплачивая необходимые услуги и обследования (31%), оформляя направления и документы для поликлиник и предоставляя дополнительный выходной день (по 28%). Ещё 12% работодателей приглашают врачей на предприятие или в офис.

Забота граждан о своём здоровье не ограничивается походами к врачу — многие осознают важность комплексного подхода и придерживаются полезных привычек. Так, они стараются больше гулять (56%), активнее двигаться (53%), принимать витамины (45%), правильно питаться (43%) и заниматься спортом (28%). Трудоголизм и работа на износ не считаются нормой: треть опрошенных соблюдают режим дня и выбирают полноценный отдых.