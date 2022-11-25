Tesla отозвала более 15 тысяч электромобилей из-за неисправных задних фар
The Guardian: В Австралии Tesla отозвала более 15 тысяч авто из-за неисправных фар
В Австралии отзывают более 15 тысяч электромобилей Tesla из-за неисправных задних фар. Об этом пишет The Guardian.
По данным издания, это затрагивает 15 914 автомобилей Tesla Model 3 и Model Y, проданных в Австралии в 2022 году. Фонари с дефектами "могут увеличить риск аварии, приводящей к серьёзным травмам или смерти". Это второй отзыв для Tesla всего за две недели и третий в этом месяце.
Уточняется, что последняя проблема компании в Австралии была связана с ошибкой программного обеспечения, влияющей на задние фонари, но проблем со стоп-сигналами, фарами заднего хода и индикаторами не было.
"Из-за ошибки программного обеспечения задние фонари с одной или обеих сторон могут не светиться должным образом", — рассказали в ведомстве.
Ранее Лайф писал, что Маск продал акции Tesla почти на четыре миллиарда долларов. Эта информация содержится в документе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Перед этим состояние Маска упало ниже 200 миллиардов долларов.
ТАСС / ЕРА / CJ GUNTHER