Tesla отозвала более 15 тысяч электромобилей из-за неисправных задних фар

В Австралии отзывают более 15 тысяч электромобилей Tesla из-за неисправных задних фар. Об этом пишет The Guardian.

По данным издания, это затрагивает 15 914 автомобилей Tesla Model 3 и Model Y, проданных в Австралии в 2022 году. Фонари с дефектами "могут увеличить риск аварии, приводящей к серьёзным травмам или смерти". Это второй отзыв для Tesla всего за две недели и третий в этом месяце.

Уточняется, что последняя проблема компании в Австралии была связана с ошибкой программного обеспечения, влияющей на задние фонари, но проблем со стоп-сигналами, фарами заднего хода и индикаторами не было.

"Из-за ошибки программного обеспечения задние фонари с одной или обеих сторон могут не светиться должным образом", — рассказали в ведомстве.