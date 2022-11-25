В России утвердили графики поставок вооружения для военнослужащих
Мантуров: Утверждены помесячные графики поставок вооружения в ВС России
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что снабжение подразделений ВС России вооружением, боеприпасами и боевой техникой идёт по плану, а также сообщил о готовности будущих графиков.
"Что касается вооружения, военной и специальной техники, то идёт ритмичная поставка в рамках утверждённых <...> графиков на текущий год. Утверждены графики на последующий период — помесячные", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Мантуров указал, что иногда получается даже опережать план. Кроме того, при возникновении форс-мажоров и сложностей к делу подключаются военно-промышленная комиссия совместно с профильными институтами и ускоряют поставки. К производству экипировки также подключены частные предприятия, которые оказывают помощь в выполнении заказов по графику, добавил министр.
Кстати, вчера Лайф писал, что президент РФ Владимир Путин потребовал повысить качество продукции для вооружённых сил. Он также обратил внимание, что совет при кабмине был создан месяц назад для того, чтобы улучшить качество координации и темпы работы министерств по снабжению СВО. При этом сейчас не требуется вводить каких-либо экстраординарных мер, однако нужно наладить "чёткую, качественную, хорошо слаженную работу".
ТАСС / Евгений Епанчинцев