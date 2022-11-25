В России утвердили графики поставок вооружения для военнослужащих

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что снабжение подразделений ВС России вооружением, боеприпасами и боевой техникой идёт по плану, а также сообщил о готовности будущих графиков.

"Что касается вооружения, военной и специальной техники, то идёт ритмичная поставка в рамках утверждённых <...> графиков на текущий год. Утверждены графики на последующий период — помесячные", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Мантуров указал, что иногда получается даже опережать план. Кроме того, при возникновении форс-мажоров и сложностей к делу подключаются военно-промышленная комиссия совместно с профильными институтами и ускоряют поставки. К производству экипировки также подключены частные предприятия, которые оказывают помощь в выполнении заказов по графику, добавил министр.