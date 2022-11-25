В России может начаться обязательная маркировка вейпов

В России с 15 декабря могут начать маркировать вейпы, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

Так, министерство внесло в правительство проект постановления, предусматривающий досрочное завершение эксперимента по маркировке никотинсодержащих жидкостей и начало обязательной маркировки жидкостей с 1 ноября, однако позже срок был перенесён на 15 декабря.

"Проект постановления в редакции, предусматривающей начало обязательной маркировки никотинсодержащих жидкостей с 15 декабря 2022 года, находится в правительстве", — указали в ведомстве.

Стоит уточнить, что речь идёт о введении обязательной маркировки только на жидкости для электронных систем доставки никотина, в том числе безникотиновых, в картриджах, капсулах, а также в составе электронных систем доставки никотина одноразового использования. При этом многоразовых нагревающих электронных устройств это не касается.