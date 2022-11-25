Росавиация продлила ограничения для аэропортов юга и центра России до 3 декабря

В России продлили ограничения на полёты в 11 аэропортов юга и центральной части страны. Как сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта, в этот раз запрет будет действовать по меньшей мере до 3 декабря.

"Режим временного ограничения полётов в 11 российских аэропортов продлён до 3 декабря 2022 года, 03:45 по московскому времени", — сказано в сообщении.

Так, ограничения распространяются на аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. При этом остальные российские авиагавани продолжают работать в штатном режиме.