Система ПВО сработала в Армянске на севере Крыма
Глава Армянска Телиженко сообщил о сработавшей системе ПВО в городе
На севере Крыма, в Армянске, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил глава администрации города.
"Уважаемые жители города Армянска! Прошу соблюдать спокойствие, работает система ПВО", — написал он в телеграм-канале.
Как пишет ТАСС, система ПВО сработала недалеко от города. При этом эвакуация жителей не потребовалась и не планируется.
"Я со всеми службами посмотрел, пообщался, всё нормально, все на рабочих местах и все работают. Сидят там (на Украине. — Прим. Лайфа) определённые люди, которые всю эту ситуацию расшатывают", — указал чиновник в беседе с агентством.
А ранее Лайф писал, что российская система ПВО отбивает атаку беспилотников в Севастополе, предварительно, уже сбито два дрона. Губернатор отметил, что все силы и службы находятся в боевой готовности, а также добавил, что целью украинских беспилотников была Балаклавская ТЭС.
ТАСС / Сергей Мальгавко