Система ПВО сработала в Армянске на севере Крыма

Как пишет ТАСС , система ПВО сработала недалеко от города. При этом эвакуация жителей не потребовалась и не планируется.

"Я со всеми службами посмотрел, пообщался, всё нормально, все на рабочих местах и все работают. Сидят там (на Украине. — Прим. Лайфа) определённые люди, которые всю эту ситуацию расшатывают", — указал чиновник в беседе с агентством.