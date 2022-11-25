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25 ноября, 05:55

Система ПВО сработала в Армянске на севере Крыма

Глава Армянска Телиженко сообщил о сработавшей системе ПВО в городе

На севере Крыма, в Армянске, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил глава администрации города.

"Уважаемые жители города Армянска! Прошу соблюдать спокойствие, работает система ПВО", — написал он в телеграм-канале.

Как пишет ТАСС, система ПВО сработала недалеко от города. При этом эвакуация жителей не потребовалась и не планируется.

"Я со всеми службами посмотрел, пообщался, всё нормально, все на рабочих местах и все работают. Сидят там (на Украине. — Прим. Лайфа) определённые люди, которые всю эту ситуацию расшатывают", — указал чиновник в беседе с агентством.

В Белгородской области ПВО сбила ракеты украинской РСЗО "Ураган"

В Белгородской области ПВО сбила ракеты украинской РСЗО "Ураган"

А ранее Лайф писал, что российская система ПВО отбивает атаку беспилотников в Севастополе, предварительно, уже сбито два дрона. Губернатор отметил, что все силы и службы находятся в боевой готовности, а также добавил, что целью украинских беспилотников была Балаклавская ТЭС.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Николь Вербер

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