Сбитая подростком на иномарке москвичка скончалась в больнице

Москвичка, которую накануне вечером сбил на пешеходном переходе подросток на иномарке на востоке столицы, скончалась в больнице из-за полученных травм. По уточнённым данным, ей было 22 года. Об этом сообщили в городской прокуратуре.

"Действия водителя подлежат квалификации по п. "в" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека)", — говорится в заявлении ведомства.

Преступление отнесли к категории тяжких, решением прокурора ВАО. Теперь "в соответствии с требованиями законодательства о подследственности" уголовное дело передано в территориальный орган столичного Следственного комитета.