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25 ноября, 11:07

Сбитая подростком на иномарке москвичка скончалась в больнице

Москвичка, которую накануне вечером сбил на пешеходном переходе подросток на иномарке на востоке столицы, скончалась в больнице из-за полученных травм. По уточнённым данным, ей было 22 года. Об этом сообщили в городской прокуратуре.

"Действия водителя подлежат квалификации по п. "в" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека)", — говорится в заявлении ведомства.

Преступление отнесли к категории тяжких, решением прокурора ВАО. Теперь "в соответствии с требованиями законодательства о подследственности" уголовное дело передано в территориальный орган столичного Следственного комитета.

Подросток без прав купил машину и сбил женщину на пешеходном переходе в Москве

Подросток без прав купил машину и сбил женщину на пешеходном переходе в Москве

Напомним, инцидент произошёл на Красноярской улице около одиннадцати вечера 24 ноября. 17-летний парень без прав ехал на недавно купленной Toyota Corolla и не заметил переходящую дорогу женщину. Несчастную от удара отбросило на припаркованную KIA, она получила перелом основания черепа.

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Telegram / Прокуратура Москвы

Ирина Фальке

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