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25 ноября, 10:57

Из-за "игрушки" клиента московскому автосервису пришлось вызывать сапёров

Сотрудники московского автосервиса нашли в салоне "Форда" муляж гранаты РГД-5

Муляж ручной гранаты РГД-5, найденный в салоне авто во время техосмотра, вызвал переполох в московском автосервисе. Об этом Лайфу сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В сервисный центр на Алтуфьевском шоссе в Москве привезли на обслуживание эвакуированный автомобиль "Форд". На этапе осмотра салона сотрудники внезапно обнаружили на пассажирском сиденье предмет, похожий на гранату. В автосервисе заявили, что по всем внешним признакам предмет напоминает гранату РГД-5. В связи с неожиданной находкой на место вызвали кинологов и полицию.

По словам источника Лайфа, сотрудники автосервиса также связались с хозяином автомобиля, и тот объяснил, что это всего лишь муляж гранаты. Его супруга подтвердила, что "боеприпас" ненастоящий и лежит в машине уже давно.

Власти Белгорода: В центре города задержан мужчина с муляжом гранаты

Власти Белгорода: В центре города задержан мужчина с муляжом гранаты

Ранее Лайф рассказывал, что настоящая граната РГД-5 была найдена в биотуалете поста ДПС на въезде на Крымский мост. Боеприпас обнаружили местные строители.

Обложка ©

ТАСС / Митя Алешковский

Ирина Фальке

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