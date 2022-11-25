Из-за "игрушки" клиента московскому автосервису пришлось вызывать сапёров

Муляж ручной гранаты РГД-5, найденный в салоне авто во время техосмотра, вызвал переполох в московском автосервисе. Об этом Лайфу сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В сервисный центр на Алтуфьевском шоссе в Москве привезли на обслуживание эвакуированный автомобиль "Форд". На этапе осмотра салона сотрудники внезапно обнаружили на пассажирском сиденье предмет, похожий на гранату. В автосервисе заявили, что по всем внешним признакам предмет напоминает гранату РГД-5. В связи с неожиданной находкой на место вызвали кинологов и полицию.

По словам источника Лайфа, сотрудники автосервиса также связались с хозяином автомобиля, и тот объяснил, что это всего лишь муляж гранаты. Его супруга подтвердила, что "боеприпас" ненастоящий и лежит в машине уже давно.