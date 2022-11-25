Канье Уэст заявил, что Трамп накричал на него и предрёк поражение на выборах

Известный американский рэпер Канье Уэст сообщил, что экс-лидер США Дональд Трамп якобы накричал на него в резиденции Мар-а-Лаго. Признание музыкант опубликовал в "Твиттере".

"Трамп начал попросту кричать на меня за столом, говоря, что я проиграю", — сказал он в опубликованном видеоролике. Рэпер также признался, что предложил бывшему американскому лидеру стать его вице-президентом, из-за чего политик вышел из себя.

На этой неделе прошла встреча музыканта Канье Уэста и бывшего американского лидера Дональда Трампа. Они обсудили выборы президента США, которые пройдут в 2024 году. Рэпер и политик заявили о желании в них участвовать.

Однако это не первый раз, когда Канье Уэст заявляет об участии в президентской гонке. В 2020-м он уже пытался идти на выборы, но подал заявление слишком поздно, в итоге его кандидатура была в списках лишь в нескольких штатах.