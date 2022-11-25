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25 ноября, 10:48

Канье Уэст заявил, что Трамп накричал на него и предрёк поражение на выборах

Трамп заявил Канье Уэсту, что тот проиграет на президентских выборах 2024 года

Известный американский рэпер Канье Уэст сообщил, что экс-лидер США Дональд Трамп якобы накричал на него в резиденции Мар-а-Лаго. Признание музыкант опубликовал в "Твиттере".

"Трамп начал попросту кричать на меня за столом, говоря, что я проиграю", — сказал он в опубликованном видеоролике. Рэпер также признался, что предложил бывшему американскому лидеру стать его вице-президентом, из-за чего политик вышел из себя.

На этой неделе прошла встреча музыканта Канье Уэста и бывшего американского лидера Дональда Трампа. Они обсудили выборы президента США, которые пройдут в 2024 году. Рэпер и политик заявили о желании в них участвовать.

Однако это не первый раз, когда Канье Уэст заявляет об участии в президентской гонке. В 2020-м он уже пытался идти на выборы, но подал заявление слишком поздно, в итоге его кандидатура была в списках лишь в нескольких штатах.

Канье Уэст станет кандидатом "против всех" на выборах президента США, уверен политолог

Канье Уэст станет кандидатом "против всех" на выборах президента США, уверен политолог

Ранее также Лайф сообщал, что бывший глава Белого дома Дональд Трамп официально подтвердил намерение баллотироваться в президенты США. По словам политика, он пошёл на этот шаг "ради того, чтобы вновь сделать Америку великой".

Обложка ©

ТАСС / Ashley Landis / АР

Оксана Попова

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