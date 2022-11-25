Прошедшая концлагерь бабушка шьёт для мобилизованных тёплые вещи

Бабушка из Татарстана, пережившая нацистский концлагерь, шьёт для российских военных тёплые вещи. Об этом пишет SHOT. Вера Георгиевна Бакаева, будучи ребёнком, два года провела в нацистском концлагере, где у неё на глазах убили родителей. Пережив этот ужас, она трудилась на меховой фабрике и шила полушубки для советских солдат.

Пережившая концлагерь бабушка шьёт для мобилизованных тёплые вещи. Видео © SHOT

Уже на пенсии она стала шить из старых шуб носки для детей-сирот, а сейчас решила отправлять их призванным по частичной мобилизации россиянам. Посылку с вещами она снабдила письмами с тёплыми словами. Её из Казани получателям доставят волонтёры "Молодёжки ОНФ".

"Дорогие мои, я ежедневно получаю газету и читаю о ваших несчастьях. Хочется вам помочь. Я инвалид войны, имею ранения, попала в концлагерь, в город Кёнигсберг", — зачитала она часть письма солдатам.