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Опубликовано 25 ноября 2022, 09:50

Песков: Путин проведёт с матерями участников СВО обстоятельную беседу без повестки дня

Президент России Владимир Путин в ближайшее время начнёт встречу с матерями военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции. Сама беседа будет проходить в свободном формате, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент в течение часа начнёт встречу с матерями военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции. Приурочена эта встреча ко Дню матери, который отмечается в нашей стране 27 ноября, в воскресенье. Обстоятельный разговор без повестки дня, свободная беседа", — заявил Песков.

По словам представителя Кремля, начало встречи будет открытым, опубликуются первые слова Путина, а далее открытость мероприятия будет зависеть от желания самих участниц беседы с главой государства.

Путин пока не планирует проводить отдельную встречу с российскими военными
Путин пока не планирует проводить отдельную встречу с российскими военными

Ранее Лайф сообщал, что на встрече с матерями российских военных, которые участвуют в спецоперации на Украине, российский лидер Владимир Путин обсудит все темы, которые они поднимут.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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