Песков: Путин проведёт с матерями участников СВО обстоятельную беседу без повестки дня
Президент России Владимир Путин в ближайшее время начнёт встречу с матерями военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции. Сама беседа будет проходить в свободном формате, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент в течение часа начнёт встречу с матерями военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции. Приурочена эта встреча ко Дню матери, который отмечается в нашей стране 27 ноября, в воскресенье. Обстоятельный разговор без повестки дня, свободная беседа", — заявил Песков.
По словам представителя Кремля, начало встречи будет открытым, опубликуются первые слова Путина, а далее открытость мероприятия будет зависеть от желания самих участниц беседы с главой государства.
Ранее Лайф сообщал, что на встрече с матерями российских военных, которые участвуют в спецоперации на Украине, российский лидер Владимир Путин обсудит все темы, которые они поднимут.