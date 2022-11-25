Песков: Путин проведёт с матерями участников СВО обстоятельную беседу без повестки дня

Президент России Владимир Путин в ближайшее время начнёт встречу с матерями военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции. Сама беседа будет проходить в свободном формате, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент в течение часа начнёт встречу с матерями военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции. Приурочена эта встреча ко Дню матери, который отмечается в нашей стране 27 ноября, в воскресенье. Обстоятельный разговор без повестки дня, свободная беседа", — заявил Песков.

По словам представителя Кремля, начало встречи будет открытым, опубликуются первые слова Путина, а далее открытость мероприятия будет зависеть от желания самих участниц беседы с главой государства.