Врач опровергла тикток-миф о пользе шампуня от перхоти против акне

Недавно в TikTok начали распространяться ролики, на которых люди используют одну из популярных марок шампуня против перхоти в качестве средства от акне из-за содержащегося там цинка. По словам дерматовенеролога Наталии Жовтан, такие средства не предназначены для кожи лица и, несмотря на наличие там действенного против прыщей цинка, могут только усугубить ситуацию.

"В недалёком прошлом действительно считалось важным подсушить проблемную кожу, уменьшить выработку кожного сала на лице при воспалениях. Однако современные исследования говорят о важности бережного ухода за проблемной кожей. Ведь длительное агрессивное пересушивание может приводить к компенсаторной (ещё большей) выработке себума (секрета сальных желез)", — объяснила Жовтан.

Сам по себе цинк действительно работает при борьбе с акне, оказывая противовоспалительное действие и снижая активность патогенных микроорганизмов. Также он подавляет выработку кожного сала благодаря своему антиандрогенному действию. Однако использовать для этих целей шампунь — не лучшая идея.

"Анатомические и физиологические особенности кожи головы, такие как обилие сальных желез и высокий уровень выделения себума, а также наличие волос делают эту зону особенной в плане ухода. И средства, применяемые для мытья волос, выполняют конкретные задачи", — добавила специалист.

Результатом применения шампуня против перхоти на коже лица может стать её сухость, стянутость, а при длительном применении — раздражение и общее ухудшение состояния поверхности.