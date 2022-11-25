Россиян предупредили об эпидемии опасного вируса из Египта
Доктор Мясников: В России начал распространяться опасный вирус гриппа из Египта
В России начал распространяться опасный вирус из Египта. Как заявил врач и телеведущий Александр Мясников, в стране ожидается масштабная эпидемия.
"По другим странам уже прокатился "злой" грипп с большим количеством осложнений. Теперь всё это идёт к нам. Поэтому мы готовимся к достаточно сложному сезону в отношении гриппа", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".
Однако не стоит паниковать. Врач-инфекционист Ольга Афанасьева поспешила заверить, что симптомы не так страшны и схожи с признаками обычного гриппа. Так, в начале у заболевшего начинает подниматься температура, а через пару-тройку дней появляется и кашель с насморком.
Кстати, как уже рассказывал Лайф, вместе с привычным вирусом гриппа многие люди рискуют заразиться инфекцией, вызванной вирусами парагриппа. Более всего подвержены ему люди с ослабленным иммунитетом, пожилые люди, а также дети. У последних болезнь протекает по иной клинической картине. Традиционным признаком является развитие так называемого крупа.
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