В России могут временно разрешить использовать зарубежное ПО

В России могут временно разрешить использовать зарубежное программное обеспечение до появления отечественных альтернатив. Такую возможность рассматривают в правительстве страны, рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев в ходе открытого диалога на форуме "Цифровой алмаз" в Якутске.

"Возникла ситуация, когда российских аналогов нет, а иностранные использовать невозможно. Мы сейчас пытаемся найти регуляторную рамку, чтобы разрешить компаниям использовать зарубежный софт до момента выявления российского конкурентного аналога", — приводит слова министра РИА "Новости".

Шадаев сообщил, что в настоящий момент в стенах правительства идёт обсуждение данного вопроса. По его оценке, решение будет подготовлено до конца этого года.