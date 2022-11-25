В России могут временно разрешить использовать зарубежное ПО
Глава Минцифры Шадаев: В России могут временно разрешить использовать зарубежное ПО
В России могут временно разрешить использовать зарубежное программное обеспечение до появления отечественных альтернатив. Такую возможность рассматривают в правительстве страны, рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев в ходе открытого диалога на форуме "Цифровой алмаз" в Якутске.
"Возникла ситуация, когда российских аналогов нет, а иностранные использовать невозможно. Мы сейчас пытаемся найти регуляторную рамку, чтобы разрешить компаниям использовать зарубежный софт до момента выявления российского конкурентного аналога", — приводит слова министра РИА "Новости".
Шадаев сообщил, что в настоящий момент в стенах правительства идёт обсуждение данного вопроса. По его оценке, решение будет подготовлено до конца этого года.
Ранее Лайф рассказывал, что в октябре был запущен сервис для российского программного обеспечения. Уже сейчас на маркетплейсе можно увидеть основные характеристики продуктов, в числе которых стоимость, функционал, зарубежные аналоги и ряд других параметров. Благодаря удобной навигации пользователь сможет выбрать продукт по категории или же по отрасли применения. В ближайшее время появятся рейтинги приложений, а также возможность оставлять отзывы.
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