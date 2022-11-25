Глава Минцифры Шадаев заявил, что Россия достигла цифрового суверенитета

Россия достигла цифрового суверенитета, поскольку иностранные компании ушли с отечественного рынка. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в рамках форума "Цифровой алмаз", который проходит 25–26 ноября в Якутске.

"Если говорить про цифровой суверенитет, то мы его достигли, потому что иностранные компании уже ушли с отечественного рынка. Мы теперь предоставлены сами себе", — сказал министр.