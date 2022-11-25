Глава Минцифры Шадаев заявил, что Россия достигла цифрового суверенитета
Россия достигла цифрового суверенитета, поскольку иностранные компании ушли с отечественного рынка. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в рамках форума "Цифровой алмаз", который проходит 25–26 ноября в Якутске.
"Если говорить про цифровой суверенитет, то мы его достигли, потому что иностранные компании уже ушли с отечественного рынка. Мы теперь предоставлены сами себе", — сказал министр.
Ранее Шадаев сообщил о разработке программы по возвращению IT-специалистов в Россию. По его словам, вопрос "экономических условий" в этой ситуации не стоит, просто покинувшие страну айтишники должны понимать, что в России им бояться нечего.
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