Минфин рассмотрит варианты обмена замороженных активов иностранных и российских инвесторов

Минфин рассматривает варианты обмена замороженных за границей активов российских инвесторов на имеющиеся в России иностранные активы. Об этом заявил глава министерства Антон Силуанов, отметив, что теоретически это возможно.

"С другой стороны, здесь нужно принять целый ряд законодательных решений, которые позволяли бы нам те замороженные средства уже иностранных инвесторов, которые заморожены здесь, в Российской Федерации, использовать на расчёты по тем активам, которые заморожены за рубежом", — указал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".

Глава Минфина уточнил, что в настоящее время инициативы находятся на начальной стадии рассмотрения.