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25 ноября, 08:55

В Запорожье при попытке прорыва уничтожены порядка 40 бойцов ВСУ

Рогов: Порядка 40 бойцов ВСУ уничтожены при попытке прорыва в Запорожской области

В Запорожской области уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ, которая пыталась пройти линию боевого соприкосновения в Пологовском районе, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Можно сказать, что ДРГ и штурмовая группа, все вместе [ликвидированы]. У них было несколько пикапов уничтожено, бронеавтомобили, порядка 40 человек безвозвратных потерь", — приводит его слова ТАСС.

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А ранее российские военные сорвали попытку атаки украинских морпехов на Купянском направлении с помощью артиллерии и тяжёлых огнемётных систем. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, были уничтожены более 30 военнослужащих Украины, два автомобиля и один миномёт.

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ТАСС / AP / Kostiantyn Liberov

Николь Вербер

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