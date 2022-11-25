В Запорожье при попытке прорыва уничтожены порядка 40 бойцов ВСУ

В Запорожской области уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ, которая пыталась пройти линию боевого соприкосновения в Пологовском районе, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Можно сказать, что ДРГ и штурмовая группа, все вместе [ликвидированы]. У них было несколько пикапов уничтожено, бронеавтомобили, порядка 40 человек безвозвратных потерь", — приводит его слова ТАСС.