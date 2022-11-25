В Запорожье при попытке прорыва уничтожены порядка 40 бойцов ВСУ
Рогов: Порядка 40 бойцов ВСУ уничтожены при попытке прорыва в Запорожской области
В Запорожской области уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ, которая пыталась пройти линию боевого соприкосновения в Пологовском районе, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Можно сказать, что ДРГ и штурмовая группа, все вместе [ликвидированы]. У них было несколько пикапов уничтожено, бронеавтомобили, порядка 40 человек безвозвратных потерь", — приводит его слова ТАСС.
А ранее российские военные сорвали попытку атаки украинских морпехов на Купянском направлении с помощью артиллерии и тяжёлых огнемётных систем. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, были уничтожены более 30 военнослужащих Украины, два автомобиля и один миномёт.
ТАСС / AP / Kostiantyn Liberov