Песков опроверг слухи о подготовке Путиным объявления о "мобилизации страны"

Президент России Владимир Путин не собирается объявлять полную "мобилизацию страны" во время Послания Федеральному собранию, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал сообщения ряда СМИ о планах главы государства до конца года выступить с речью о мобилизации "как солдат и офицеров, так и экономики", а также о "новых мировых правилах игры" и судьбе всех россиян.

"Информация СМИ о "послании Путина, в котором якобы будет объявлено о мобилизации страны", не соответствует действительности", — приводит его слова РИА "Новости".