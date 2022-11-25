Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 ноября, 08:38

Песков опроверг слухи о подготовке Путиным объявления о "мобилизации страны"

Президент России Владимир Путин не собирается объявлять полную "мобилизацию страны" во время Послания Федеральному собранию, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал сообщения ряда СМИ о планах главы государства до конца года выступить с речью о мобилизации "как солдат и офицеров, так и экономики", а также о "новых мировых правилах игры" и судьбе всех россиян.

"Информация СМИ о "послании Путина, в котором якобы будет объявлено о мобилизации страны", не соответствует действительности", — приводит его слова РИА "Новости".

Песков: В Кремле пока не видели письмо с просьбой об указе о завершении частичной мобилизации

Песков: В Кремле пока не видели письмо с просьбой об указе о завершении частичной мобилизации

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о сроках оглашения Послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. По его словам точной информации по этому поводу пока нет.

Обложка ©

ТАСС / Александр Демьянчук

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров